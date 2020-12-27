Минобороны России предостерегло Германию от диалога «с позиции силы»

Он отметил, что Москва всегда исходила из того, любая проблема решается диалогом с учетом взаимного уважения.

«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией „с позиции силы“. Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны. Мы всегда исходили из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров», — заявил Фомин.

Представитель Минобороны отметил, что в последнее время со стороны их союзников по НАТО начала звучать агрессивная риторика в адрес России. Об этом же свидетельствует поведение их военных около российских границ. При этом все требования Москвы о взаимном отводе войск во время учений от линии соприкосновения полностью игнорируются.

Фомин напомнил, что накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения боевых кораблей НАТО. В августе и сентябре около российских границ зафиксировали более 15 полетов стратегических бомбардировщиков США. Осенью сначала британский эсминец Dragon, а после американский военный корабль «Джон Маккейн» вошли в территориальные воды России в районе Крыма.

«Перечисленные действия имели открытый провокационный характер. Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков», — подчеркнул он.

Заявление министр обороны Германии Крамп-Карренбауэр сделала во время заседания в Бундестаге, где обсуждался вопрос разоружения. Она заявила, что с Россией нужно всегда разговаривать с позиции силы, так как это хорошая позиция.

Министр обороны России Сергей Шойгу ответил своей коллеге, что ей надо спросить у дедушки, чем заканчивается для Германии разговор с Россией с позиции силы.