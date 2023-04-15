Армия 15 апреля 2023, 20:00 Освобожденных из украинского плена военнослужащих встретили в Чечне Пять освобожденных из украинского плена бойцов полка «Ахмат-Север» вернулись в Чечню РИА «Новости»

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Из украинского плена освободили пять чеченских бойцов полка «Ахмат-Север». Военнослужащие вернулись на родину 15 апреля, сообщил ТАСС.

В Грозном бойцов встречали родственники, председатель парламента Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел Руслан Алханов и зампредседателя правительства республики Абузайд Висмурадов.

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По словам Даудова, переговоры об освобождении бойцов вел глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Пятеро бойцов, будучи контуженными, попали в плен 14 декабря 2022 года. Работа по их освобождению держалась в секрете», — отметил он.

Бойцов полка «Ахмат-Север» обменяли на украинских военнопленных. Чеченские военнослужащие поблагодарили за освобождение и выразили готовность вернуться в зону проведения СВО.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвратили 106 российских военных. Освобожденных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС.