Российские военные привезли жителям Изюмского района Харьковской области продукты питания и предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь доставили в освобожденные от нацистов населенные пункты, перешедшие под контроль Вооруженных сил РФ.

Появилось видео с кадрами, на которых российские военнослужащие раздают продукты жителям одного из населенных пунктов под Изюмом. Люди здесь находились на грани гуманитарной катастрофы, которой удалось избежать, освободив территорию от нацистов.

Помощи хватило всем, некоторые даже набили сумки доверху. Жители поблагодарили Россию за то, что она не бросила их в беде.

«Никто не обижает, вежливо относятся. Гуманитарную помощь получили. Претензий нет», — сказала одна из жительниц.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что из-за украинских карателей гуманитарная катастрофа назрела и в Мариуполе, писала «Газета.ru».

Почти полтонны гуманитарной помощи ранее передали населению Донбасса жители Керчи, сообщало РИА ФАН.