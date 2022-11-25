Армия 25 ноября 2022, 04:01 Освобожденные из украинского плена военные хором исполнили гимн России Вернувшиеся из украинского плена военные спели гимн России

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Военнослужащие, которых освободили из украинского плена, хором пропели гимн Российской Федерации. Видео опубликовало Министерство обороны.

Военные рассказали об условиях пребывания в украинском плену, поблагодарив за возвращение на Родину. По словам одного из бойцов, украинские боевики избивали их и держали на холоде, а также заставляли разучивать украинские песни. Как рассказал другой военнослужащий, некоторых пленных боевики ВСУ заставляли ползать с простреленными коленями.

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Еще один освобожденный из плена рассказал, что украинцы не реагировали на просьбы об оказании медицинской помощи. Третий поделился надеждами, чтобы «такого возвращения на Родину больше не произошло», сообщил «Царьград».

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Россия и Украина 24 ноября произвели очередной обмен военнопленными. В результате домой вернулись 50 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Их доставили в Москву, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.