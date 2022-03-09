Освобожденную от нацистов Запорожскую АЭС показали на видео

Радиационный фон на Запорожской АЭС соответствует норме и контролируется специалистами российского Минобороны. Об этом со ссылкой на подполковника Вооруженных сил РФ написало РИА «Новости».

Станция работает в штатном режиме, как и персонал, сообщил подполковник ВС РФ.

«На данный момент на ЗАЭС радиационный фон в норме, колеблется от 0,08 до 0,12 микрозиверта в час при пороге 0,3 микрозиверта в час», — доложил военный.

Территорию над Запорожской АЭС сняли на видео с беспилотника, которое показал RT.

Представитель Министерства обороны РФ также сообщил, что никаких происшествий радиационного или иного характера на Запорожской атомной электростанции не было.

Запорожская АЭС полностью перешла под контроль российских военных. Около 240 украинских силовиков, охранявших станцию, сдались и сложили оружие, после чего их отпустили домой.

РИА ФАН передавало, что сейчас станцию контролируют сотрудники Росгвардии. В ведомстве заявили, что администрация АЭС исполняет свои функции, пропускной режим осуществляется в полном объеме, писала «Газета.ru».