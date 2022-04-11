Освободившим украинское село Каменка российским танкистам вручили госнаграды
Минобороны сообщило о вручении Орденов Мужества танкистам за освобождение села Каменка
Проявившим мужество и героизм при освобождении села Каменка в Харьковской области вручили государственные награды. Видео с торжественной церемонии на передовой опубликовало Министерство обороны на своей странице во «ВКонтакте».
Сержантам, старшинам и офицерам танкового полка вручили Ордена Мужества.
«Захват и удержание населенного пункта позволили основным силам развить успех в наступлении. Экипажи танков Т-72Б3-М разгромили танковую и противотанковую линии обороны противника», — говорится в сообщении.
Освобожденное село Каменка расположено в Изюмском районе Харьковской области. В этом населенном пункте находился один из самых укрепленных рубежей обороны ВСУ.