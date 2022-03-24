Освободить вторую столицу. Военный журналист рассказал, чего ждать дальше от российской спецоперации на Украине

Начался второй месяц спецоперации. За прошедшее время Вооруженные силы (ВС) России достигли значительных успехов. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко оценил текущую ситуацию в разговоре с «360».

Он заявил, что первый месяц показал высокую эффективность действий ВС. По его словам, спецоперация проходит согласно плану.

Сдаются пачками

«Первая треть одолена. Мы ждем переломного момента, когда они начнут сдаваться», — заявил Борзенко.

Журналист подчеркнул, что солдаты украинской армии стали чаще добровольно складывать оружие и переходить на сторону ВС РФ.

«Если в начале кампании раньше они сдавались по два-три человека, то сейчас они сдаются группами по 25-30 человек, подразделениями целыми. Когда они увидят, что все проиграно, они начнут массово сдаваться», — рассказал журналист и отметил, что ускорит спецоперацию. За прошедший месяц, по его словам, кампания достаточно хорошо продвинулась.

«За этот месяц уничтожено почти все ПВО украинской армии. Уничтожено огромное количество ракетных установок. Небо практически наше. Мы продолжаем уничтожать технику. ВСУ испытывают уже недостаток в любой бронетехнике. Топливо в значительной части почти не осталось, потому что уничтожены склады ГСМ», — рассказал собеседник «360».

Сейчас ВСУ пытаются реанимировать старую технику, предположил журналист. Они ремонтируют танки и БТР, которые по 30 лет стояли на складах и ржавели. Он отметил, что Россия уничтожает ремонтные склады и базы, тем самым устраняя любую попытку украинской армии восполнить объем техники.

Борзенко подчеркнул, что ВСУ лишены возможности смены локаций и перебрасывания войск. Все локальные попытки контрнаступления, по его словам, потерпели неудачу. Он подчеркнул, что со стороны противника отсутствует «чрезмерная активность».

ВСУ без сил

Он предположил, что сегодня у ВСУ есть три основных группировки.

«Группировка на юге, которую мы ее уже продавливаем. У нее уже нет сил на какие-то серьезные выступления, серьезные атаки. И вообще: не было ни одного настоящего прорыва нашей обороны за этот месяц. Ну, попытки были. Но в результате нигде они не прорвались, нигде они не изменили линию фронта», — отметил Борзенко.

Он отметил, что иногда ВС России могли немного отступать. Это происходило с целью перегруппировки. В итоге территория оставалась под контролем ВС в прежних границах. По мнению Борзенко, об этом крайне важно говорить. Сохранение рубежей контроля позволяло ВС РФ оставить технику украинской армии на своей территории.

Другими локациями ВСУ, по его мнению, являются Киев и Харьков. Эти города входят в линию фронта российских Вооруженных сил. Борзенко сказал, что работа в Киеве находится в «замершем состоянии». Борзенко назвал город «сложной мишенью» для штурма. Это связано с необходимостью сохранить всю инфраструктуру и исторические здания. Это осложняет и замедляет работу ВС РФ. Они совершают медленное, но эффективное продвижение, «улочка за улочкой», сказал он.

Освободить вторую столицу

Борзенко рассказал, как будет развиваться спецоперация. Он заявил, что после зачистки Мариуполя ВС приступит к освобождению Харькова.

«Это очень важный момент всей кампании. Потому что Харьков — вторая столица Украины. И, освободившись, Харьков станет центром всей оппозиции. Туда соберутся все бывшие депутаты, которые смогли уйти от террора Зеленского. Туда уедет Царев, туда уедут другие известные личности. И там будет формироваться будущее правительство Украины», — заявил Борзенко.

По его словам, конкретные принятые политические решения ему неизвестны.

«Мы только знаем, что Украина должна быть освобождена полностью. То есть не будет какой-то конкретной коалиции, которую мы не будем трогать. Мы должны зачистить все, включая Львов», — сказал он.