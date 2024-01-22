22 января 2024, 03:53
Оставшиеся в Севастополе украинские корабли направят на утилизацию
Бывшие корабли ВМС Украины распилят на металлолом вместо передачи в состав ЧФ
Бывшие корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ), оставшиеся в Севастополе после присоединения Крыма к России, передадут на утилизацию. В состав Черноморского флота их принимать не будут. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах Крыма.
ВМСУ бросили в 2014 году порядка 20 кораблей на полуострове. В их числе большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корветы «Тернополь» и «Луцк», корабль управления «Славутич» и другие. Они находились в Севастополе под охраной до 2023 года.
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«Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать, но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей», — уточнил источник.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать идею Всемирного экономического форума о создании нейтрального флота в Черном море. По его словам, для обсуждения доклада ВЭФ нужно знать все детали.
Сенатор Андрей Климов по этому поводу высказался в духе, что не стоит всерьез воспринимать решения Давоса. Любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может пройти через Босфор. И Турция всегда соблюдала этот договор.
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