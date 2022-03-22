Осталось несколько домов. НМ ДНР показала состояние поселка Тарамчук после ухода ВСУ

Бойцы ВСУ заняли жилые дома в селе Тарамчук, превратив его в руины. Об этом сообщили в пресс-службе УНМ ДНР.

Военкоры посетили освобожденное село и показали следы столкновений сил НМ ДНР и ВСУ. В окрестностях поселка до сих пор находятся разбитая техника украинской армии и остатки боекомплектов.

По данным военкоров, ВСУ заняли почти все дома поселка. Однако силы ДНР дали им отпор и очистили поселок от националистов.

«Осталось всего три-четыре жилых дома. Остальное за прошедшие восемь лет войны обветшало», — сказал военкор УНМ ДНР Олег Никитин.

Он отметил, что до конфликта в Тарамчуке кипела жизнь, сам поселок считался богатым. Никитин добавил, что украинские военные «умудрились засунуть грязные руки» во все дома населенного пункта. По его мнению, это было сделано для того, чтобы обустроить здания под локацию боевиков.

Столкновения ВСУ и представителей интересов Донбасса происходят с 2014 года. По состоянию на 22 марта НМ ДНР удалось освободить поселок Тарамчук и продвинуться дальше, в населенный пункт Славное. По словам Никитина, в данный момент там заканчивается зачистка поселка от ВСУ.