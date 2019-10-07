СМИ: Россия превзошла страны НАТО по количеству танков Подробнее

Специалист напомнил, что любая гибридная война может перерасти в обычную, и при таком сценарии боевые машины будут главной ударной силой сухопутных войск России. Хлопотов заметил, что большая часть танков находится на хранении, а боеспособными являются только 2,3 тысячи машин.

«На самом деле количество танков не такое большое, не такое громадное. Остальное у нас на всякий случай», — цитирует эксперта ИА Nation News.