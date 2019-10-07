«Остальное у нас на всякий случай». Военный специалист — о 22 тысячах российских танках
Военный эксперт Алексей Хлопотов обсудил с ИА Ura.ru статистику, которую привело американское издание We Are The Mighty. Оказалось, что у России больше танков (22 тысячи), чем у всех стран-членов Североатлантического Альянса вместе взятых.
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Специалист напомнил, что любая гибридная война может перерасти в обычную, и при таком сценарии боевые машины будут главной ударной силой сухопутных войск России. Хлопотов заметил, что большая часть танков находится на хранении, а боеспособными являются только 2,3 тысячи машин.
«На самом деле количество танков не такое большое, не такое громадное. Остальное у нас на всякий случай», — цитирует эксперта ИА Nation News.