10 августа 2023, 14:33
Особо эффективное против западных танков вооружение покажут на форуме «Армия-2023»
Рособоронэкспорт проведет на форуме «Армия-2023» спецпоказ эффективной техники для СВО
На форуме «Армия-2023» в Подмосковье проведут спецпоказ особенно эффективной для уничтожения западных средств поражения техники. Заявление гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева опубликовали на сайте компании.
Отечественные вооружения, по его словам, успешно применили на практике в зоне проведения спецоперации. Они оказались эффективными в поражении современной техники западного образца, но простыми в эксплуатации.
Реклама
«Рособоронэкспорт в 2023 году в рамках своей экспозиции выделил отдельную локацию для демонстрации таких образцов», — сказал глава компании.
Участникам форума покажут новинки отечественного оборонно-промышленного комплекса, в том числе снайперский комплекс Raptor, истребители Су-57 и Су-35 с управляемыми средствами поражения, бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат» и артиллерийские снаряды. Публика впервые увидит тренажер для подготовки операторов системы ПВО С-350Е «Витязь».
Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа в подмосковном центре «Патриот Экспо» и на аэродроме Кубинка. «Известия» сообщили, что в нем примут участие представители более 40 стран.
Оружие
Армия
Реклама
Реклама