Армия 10 августа 2023, 14:33 Особо эффективное против западных танков вооружение покажут на форуме «Армия-2023» Рособоронэкспорт проведет на форуме «Армия-2023» спецпоказ эффективной техники для СВО РИА «Новости»

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На форуме «Армия-2023» в Подмосковье проведут спецпоказ особенно эффективной для уничтожения западных средств поражения техники. Заявление гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева опубликовали на сайте компании.

Отечественные вооружения, по его словам, успешно применили на практике в зоне проведения спецоперации. Они оказались эффективными в поражении современной техники западного образца, но простыми в эксплуатации.

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«Рособоронэкспорт в 2023 году в рамках своей экспозиции выделил отдельную локацию для демонстрации таких образцов», — сказал глава компании.

Участникам форума покажут новинки отечественного оборонно-промышленного комплекса, в том числе снайперский комплекс Raptor, истребители Су-57 и Су-35 с управляемыми средствами поражения, бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат» и артиллерийские снаряды. Публика впервые увидит тренажер для подготовки операторов системы ПВО С-350Е «Витязь».

Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа в подмосковном центре «Патриот Экспо» и на аэродроме Кубинка. «Известия» сообщили, что в нем примут участие представители более 40 стран.