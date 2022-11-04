Основной калибр армейских автоматов могут увеличить в России | 360°

04 ноября 2022, 08:49
Основной калибр армейских автоматов могут увеличить в России
«Калашников» будет работать над увеличением основного калибра армейских автоматов
Концерн «Калашников» намерен работать над увеличением основного калибра армейских автоматов с 5,45 миллиметра. Об этом президент концерна Алан Лушников сообщил РИА «Новости».
Модернизация возможна в рамках работы над экипировкой военнослужащего третьего поколения.
Реклама
Лушников напомнил, что в мире сейчас трудятся над новыми баллистическими решениями. В частности, в США поставят новый стрелковый комплекс с калибром пули 6,8 миллиметра вместо прежних 5,56.
Реклама
«Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим. Исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя», — добавил президент «Калашникова».
Стрелковый комплекс с новым калибром могут создать в ходе разработки современной экипировки вренного «Легионер».
Он объяснил такую необходимость тем, что сегодня действуют совершенно новые технологии, решения по индивидуальной защите. Лушников пообещал, что концерн «обязательно будет работать в направлении» увеличения основного калибра автоматов.
Оружие
Армия
Реклама
Реклама