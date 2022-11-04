Основной калибр армейских автоматов могут увеличить в России | 360°

Армия 04 ноября 2022, 08:49 Основной калибр армейских автоматов могут увеличить в России «Калашников» будет работать над увеличением основного калибра армейских автоматов Пресс-служба Минобороны

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Концерн «Калашников» намерен работать над увеличением основного калибра армейских автоматов с 5,45 миллиметра. Об этом президент концерна Алан Лушников сообщил РИА «Новости».

Модернизация возможна в рамках работы над экипировкой военнослужащего третьего поколения.

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Лушников напомнил, что в мире сейчас трудятся над новыми баллистическими решениями. В частности, в США поставят новый стрелковый комплекс с калибром пули 6,8 миллиметра вместо прежних 5,56.

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«Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим. Исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя», — добавил президент «Калашникова».

Стрелковый комплекс с новым калибром могут создать в ходе разработки современной экипировки вренного «Легионер».

Он объяснил такую необходимость тем, что сегодня действуют совершенно новые технологии, решения по индивидуальной защите. Лушников пообещал, что концерн «обязательно будет работать в направлении» увеличения основного калибра автоматов.