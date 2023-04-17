Армия 17 апреля 2023, 20:13 Оснований для рассылки электронных повесток через портал госуслуг нет — Минцифры Минцифры РФ: оснований для рассылки повесток через «Госуслуги» сейчас нет РИА «Новости»

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В законе о цифровизации воинского учета нет пункта о том, что электронные повестки будут направляться через «Госуслуги». Поэтому оснований для рассылки повесток через этот портал сейчас нет, заявили в Telegram-канале Минцифры РФ.

«Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят», — отмечается в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что закон предусматривает использование «Госуслуг» лишь для рассылки оповещений о постановке на воинский учет, о наложении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к реестру повесток. Последний, однако, еще не создан, добавили в Минцифры.

Ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что уже во время весеннего призыва начнут в тестовом режиме рассылать повестки через портал госуслуг и при помощи СМС.

Позже он пояснил, что такая рассылка станет возможной только после принятия постановления кабмина России.