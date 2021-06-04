Ослепляющий высокоточное оружие боеприпас создали в России

У России теперь есть новейший боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия. Он создает в полтора раза более плотную ослепляющую завесу по сравнению с аналогами. Об этом рассказали в пресс-службе Ростеха.

«Новый защитный боеприпас создан в калибре 76 миллиметров и весит 2,8 килограмма. Главная особенность изделия — в полтора раза увеличенная в сравнении с аналогами плотность комбинированной завесы от боеприпасов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением», — передало РИА «Новости» текст сообщения.

Известно, что боеприпас создан в ЦНИИточмаше. Когда создается угроза, он выстреливает в опасном направлении и завесой аэрозольно-дипольных помех ослепляет противника. В Ростехе уточнили, что разработка должна повысить живучесть бронетехники на поле боя.

Государственные испытания боеприпаса завершатся в этом году. В госкорпорации уверены, что новинка будет востребована на экспортных рынках.

Несколько дней назад министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия создаст в Западном военном округе около 20 новых соединений и частей для адекватного противостояния НАТО.