Ослепительная вспышка и клубы дыма. Минобороны показало момент уничтожения артиллерийской системы ВСУ «Пион»

Минобороны России поделилось видео уничтожения самоходной артиллерийской системы большой мощности 2С-7 «Пион». Для выполнения этой операции задействовали высокоточное ракетное вооружение.

«Занятие скрытой огневой позиции в лесном массиве самоходной артиллерийской системы ВСУ обнаружили операторы беспилотного летательного аппарата. По указанным координатам был нанесен удар», — процитировал сообщение оборонного ведомства телеканал «Звезда».

На кадрах видно, насколько мощным и точным был этот удар: вспышка огня, клубы черного дыма — и от артиллерийской системы и возимого боекомплекта ничего не осталось.

Ранее Минобороны показало ролик с ночным уничтожением боеприпасов ВСУ российским экипажем штурмовиков.