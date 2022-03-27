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    27 марта 2022, 12:00

    Ослепительная вспышка и клубы дыма. Минобороны показало момент уничтожения артиллерийской системы ВСУ «Пион»

    Минобороны РФ показало на видео момент уничтожения самоходной артиллерийской системы ВСУ 2С-7 «Пион»

    Оксана Кириллова

    Минобороны России поделилось видео уничтожения самоходной артиллерийской системы большой мощности 2С-7 «Пион». Для выполнения этой операции задействовали высокоточное ракетное вооружение.

    «Занятие скрытой огневой позиции в лесном массиве самоходной артиллерийской системы ВСУ обнаружили операторы беспилотного летательного аппарата. По указанным координатам был нанесен удар», — процитировал сообщение оборонного ведомства телеканал «Звезда».

    На кадрах видно, насколько мощным и точным был этот удар: вспышка огня, клубы черного дыма — и от артиллерийской системы и возимого боекомплекта ничего не осталось.

    Ранее Минобороны показало ролик с ночным уничтожением боеприпасов ВСУ российским экипажем штурмовиков.