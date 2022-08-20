ОСК допустила сдвиг сроков передачи ВМФ крейсера «Адмирал Кузнецов»

Сроки передачи Военно-морскому флоту России тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» и тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» могут сдвинуть на 2024 год. Об этом ТАСС рассказал заместитель гендиректора АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев.

По его словам, промедление связано с задержками поставок необходимого оборудования предприятиями корпорации.

«Риск сдвига сроков существует, но мы делаем все, чтобы поставить корабли в запланированный срок в 2023 году», — заявил Королев.

«Адмирал Нахимов» находится на ремонте на «Севмаше», а «Адмирал Кузнецов» ремонтируют на заводе «Звездочка».

Ранее Королев сообщал, что устаревшие комплексы и системы на «Адмирале Нахимове» заменят на современные образцы военной техники и вооружений. После завершения модернизации корабль пройдет швартовные испытания и выйдет в открытое море.