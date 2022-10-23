Ошибочно мобилизованным россиянам пообещали выплаты за период службы | 360°

Армия 23 октября 2022, 13:57 Ошибочно мобилизованным россиянам пообещали выплаты за период службы Минобороны России: при отмене решения о призыве гражданин получит выплату Пресс-служба Минобороны

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При отмене решения о призыве в рамках частичной мобилизации гражданин получит выплату от Министерства обороны России за период военной службы. Об этом рассказали РБК на горячей линии, посвященной мобилизации.

«Пока человек был мобилизован, рабочий контракт с ним на это время был приостановлен. Он должен получить выплаты от министерства за то время, пока он на мобилизации», — сказали на линии.

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Ранее «Объясняем.рф» рассказал, что нужно сделать, если в ходе частичной мобилизации призывник не смог отправиться в путешествие за границу по купленной путевке, он может вернуть деньги за тур. Нужно только предоставить документ, в котором указаны основания, почему гражданина ограничили в праве выезда за рубеж.

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На официальном интернет-ресурсе для информирования о социально-экономической ситуации в России «Объясняем.рф» запустился чат-бот, располагающий всей возможной информацией про мобилизацию. Он доступен на основных социальных платформах и мессенджерах — «ВКонтакте», Telegram и Viber.