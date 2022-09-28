Ошибочно мобилизованного студента из Подмосковья вернули домой | 360°

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Ошибочно мобилизованного студента из Подмосковья вернули домой

Студента-очника из Одинцова вернули домой после ошибочной мобилизации

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Проходящий очное обучение в московском «Колледже предпринимательства № 11» студент Даниил Жарков сутки провел в военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, как попавший под частичную мобилизацию. Его призвали ошибочно — сейчас юноша уже вернулся домой.

Все началось с того, что Даниил пришел в Одинцовский военкомат, чтобы сообщить новый адрес своей регистрации. Честность студента в ведомстве оценили и через два дня вызвали для уточнения деталей, а заодно — вручили повестку.

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Даниил не смог предоставить подтверждающие очную форму обучения документы, поэтому отправился в военную академию.

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Спасли молодого человека жена и мама. Они пришли на прием к военному комиссару Одинцовского городского округа и городских округов Краснознаменск и Власиха Вячеславу Клявиню и показали справку, которая подтверждает, что Даниил студент. Женщины попросили вернуть его домой, так как по закону он попадает под отсрочку.

Комиссар направил начальнику Военной академии РВСН ходатайство с просьбой вернуть парня назад. Он приедет домой уже сегодня.

Частичная мобилизация в РФ

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