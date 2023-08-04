Армия 04 августа 2023, 02:20 «Ошеломляющие победы». Превосходство Су-35 в боях на Украине признали в США Military Watch: истребитель Су-35 одержал ошеломляющие победы на Украине РИА «Новости»

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Российские истребители Су-35 продемонстрировали высокую эффективность в ходе боевых действий на Украине. Об этом написал журнал Military Watch.

«Су-35 <…> участвовал в крупных воздушных боях с украинскими истребителями четвертого поколения, где одержал ошеломляющие победы», — отметили авторы статьи.

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В материале напомнили, что ВВС России все чаще стали использовать эти военные самолеты, тем самым обеспечивая высокий уровень превосходства в воздухе. Поэтому им отвели центральную роль в конфликте на Украине.

Также Су-35 обладают высокой конкурентоспособностью по многим параметрам. Например, у самолета гораздо больше возможностей для ведения радиоэлектронной борьбы и он может сканировать цели за малую долю времени.

Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал многоцелевой истребитель Су-35 российской армии основной угрозой для ВСУ в воздухе. По его словам, эти самолеты могут противопоставить обещанным киевскому режиму американским истребителям F-16.