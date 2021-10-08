Осенняя призывная кампании начнется на Ямале

Осенняя призывания кампания начнется на Ямале 1 ноября. До конца года там планируют призвать около тысячи срочников. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Новобранцы отправятся в ВМФ в Калининградскую область. Полковник Михаил Торовин рассказал, что призывников из Ямала направляют служить по всей России. «Будет набор и на подшефные корабли: большой десантный корабль „Ямал“ Черноморского флота, малый противолодочный корабль „Уренгой“ Балтийского флота, морской минный тральщик „Железняков“, базирующийся в Новороссийске», — отметил Торовин.