Осенний призыв завершился в России

«Организованный на призывных и сборных пунктах субъектов РФ барьерный контроль, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить призыв на военную службу более 1,5 тысячи граждан, зараженных коронавирусом», — говорится в сообщении.

Этой осенью призывников не вызывали лично. Сначала с ними беседовали по телефону и видеосвязи. Даты прибытия молодых людей в военкоматы назначались индивидуально, в зависимости от развития обстановки в регионах.

Отправка призывников со сборных пунктов в соединения и воинские части Вооруженных сил России началась с 20 октября. Перед поездкой мужчины были протестированы на коронавирус и обеспечены повседневной формой. Также были выданы медицинские маски и комплект с антисептиком для рук.

В ведомстве также отметили, что, несмотря на пандемию и связанные с ней сложности, осенний призыв завершился в срок.