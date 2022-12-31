Армия 31 декабря 2022, 18:37 Осенний призыв завершился в России Минобороны сообщило о закрытии осеннего призыва РИА «Новости»

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Осенний призыв в России завершен. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны. Их процитировало РИА «Новости».

«Осенний 2022 года призыв граждан на военную службу завершен», — рассказали они.

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По словам представителей ведомства, мероприятия проводились в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 30 сентября 2022 года № 691. Они сообщили, что в рамках осеннего призыва в ряды армии РФ прибыло 120 человек со всей страны. Однако они не отметили, распространялся ли призыв на новые регионы России.

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В ведомстве подчеркнули, что в этот раз набор в армию проходил с учетом определенных корректировок. Их ввели из-за проведения спецоперации России в местах боестолкновений союзных сил с ВСУ. В частности, саму призывную кампанию начали позже обычного. В этом году комиссии по набору в армию начали работу своевременно, с 1 ноября. Однако отправки призывников со сборных пунктов из разных регионов в войска начались с 15 ноября.