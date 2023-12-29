Армия 29 декабря 2023, 15:46 Осенний призыв на военную службу завершился МО: за осенний призыв на военную службу поступили 130 тысяч человек Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Осенний призыв закончился, в рамках него на военную службу поступили 130 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Призывные комиссии работали с 2 октября, отправки призывников со сборных пунктов проходили с 16 октября.

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«Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот», — указали в пресс-службе.

Призыв проходил в непростых условиях «негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации». Несмотря на это, сотрудники военкоматов успешно выполнили государственную задачу и провели всю необходимую работу.

Ранее Минобороны обнародовало информацию о числе россиян, которые получили отсрочку от мобилизации. Освобождение от нее дали 834 224 гражданам, почти треть из которых работала в сфере IT.