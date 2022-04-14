Минобороны раскрыло траты США на исследования биологического оружия на Украине

Власти США за последние несколько лет направили более 350 миллионов долларов для Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), через который проходило распределение грантов на исследования в области биологического оружия. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он пояснил, что основными заказчиками исследований и выступали Госдепартамент и Пентагон. Деньги на Украину поступали через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США.

Источник фото: Минобороны России

Кириллов отметил, что в документе (УНТЦ от 11 марта 2022 года говорится, что ученые, разрабатывавшие средства доставки современного вооружения, а также эксперты в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых условиях.

«Используя подобные формулировки, Вашингтон фактически признает проведение украинскими экспертами работ по созданию средств доставки и применения оружия массового поражения и полагает целесообразным продолжить их финансирование», — заявил Кириллов.

Он добавил, что связь американцев с УНТЦ, через которые финансировались биолаборатории подтверждается и составом правления центра. Пост исполнительного директора занимала гражданин США Кертис Белаяч, курировал работу центра заместитель советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения Госдепа Фил Доллифф. Также председателем правления центра был представитель Евросоюза Эдди Артур Майер.

Источник фото: Минобороны России

Полученные документы свидетельствуют, что по рекомендации Госдепа УНТЦ сотрудничал с основным подрядчиком Пентагона, компанией Black & Veatch. С 2014 по 2022 год через центр провели гранты на реализации более 500 научно-исследовательских проектов на Украине, в Грузии, Молдавии и Азербайджане.

Часть исследований посвятили изучению опасных патогенов: чумы, туляремии и возбудителям птичьего гриппа и африканской чумы свиней.

«Непосредственно в интересах военного ведомства Центром были профинансированы проекты, направленные на изучение распространения возбудителей опасных инфекций через насекомых-переносчиков, диких птиц, летучих мышей», — подчеркнул Кириллов.

В ходе исследований украинские специалисты под контролем американских ученых брали пробы воды в крупных реках для проверки на патогены холеры, брюшного тифа, гепатитов, А и Е, чтобы изучить возможность их распространения водным путем.

Источник фото: Минобороны России

«В рамках проекта они провели оценку поражающих свойств отобранных образцов, а сами штаммы — заморозили, а после отправили в США», — подчеркнул Кириллов.

Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что Пентагон открыл в 30 странах мира 336 биолабораторий, подключенных к единой системе, из которых более 60 находятся в непосредственной близости к России и Китаю. При этом деятельность этих учреждений полностью закрыта и неподконтрольна международным наблюдателям.