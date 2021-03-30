Российский экраноплан «Лунь» назвали мощнейшим оружием века

Мощнейшим оружием XXI века остается единственный в мире российский боевой экраноплан «Лунь». Об этом заявил главный конструктор экраноплана-ракетоносца Владимир Кирилловых.

«Экраноплан „Лунь“ еще является оружием XXI века, такого ни у кого нет. Шесть ракет „Москит“ в сочетании с его скоростью — это очень мощное оружие», — привел слова главного конструктора ТАСС.

Кирилловых отметил, что боевые возможности экраноплана высоко оценили эксперты. Он также добавил, что «Лунь» мог решать любые задачи при борьбе с надводными силами предполагаемого противника. В том числе экраноплан мог выступать против авианосных соединений.

Единственный экраноплан проекта 903 «Лунь» создали в 1983–1990 годах. Боевая техника была оснащена тремя сдвоенными пусковыми установками противокорабельных ракет «Москит». Экраноплан обладал большой незаметностью для радаров и мог развивать скорость до 500 километров в час. Сейчас «Лунь» находится в парке «Патриот» в Дербенте. Экраноплан планируют сделать главным экспонатом парка.