«Ориентируемся на ходу». Инспектор военной автоинспекции рассказал о работе на Украине

Военная автоинспекция (ВАИ) помогает проводить спецоперацию на Украине. Инспекторы круглосуточно обеспечивают безопасность при передвижении войск, рассказало Минобороны России в своем Telegram-канале.

Техника переправляется не только по гражданским дорогам, но и в объезд, когда прямого пути нет или инфраструктура разрушена. Перед началом движения ВАИ проверяет готовность машин, правильность заполнения документов и состояние водителей.

«Сопровождение колонн также осуществляется на территории Украины, сопровождаем их мы — военнослужащие Военной автомобильной инспекции. В ходе движения принимаются все меры предосторожности. Поскольку мы знаем не все участки, ориентируемся в ходе движения, пытаемся вникать в ситуацию уже на ходу», — объяснил инспектор Дмитрий.

ВАИ работает и с гражданским транспортом — при встрече с автомобилями мирных жителей пытается оградить их, объяснить, что встраиваться в колонну не следует.