Организациям ОПК рассказали о правилах оформления списков работников для отсрочки | 360°

Армия 11 октября 2022, 14:38 Поделиться Telegram

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Viber Организациям ОПК рассказали о правилах оформления списков работников для отсрочки Портал «Объясняем.рф» опубликовал инструкцию для оформления отсрочки для работников ОПК РИА Новости

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Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России имею право на отсрочку в рамках частичной мобилизации. Для организации брони руководителям компаний нужно составить специальные списки работников для последующей передачи в военные комиссариаты. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф».

В специальную табличку необходимо внести фамилию, имя и отчество работника, которому предназначена бронь, год и место рождения, категория (руководитель, специалист рабочий) и степень его участия в выполнения государственного оборонного заказа.

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В последнем пункте нужно прописать идентификационный номер государственного заказа, а также какие функции сотрудник в нем выполняет.

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Руководителям предприятий напомнили, что списки нужно оформлять с пометкой «Для служебного пользования» или «Конфиденциально». Отправлять сформированные списки через интернет нельзя.

Право на отсрочку в рамках частичной мобилизации для сотрудников оборонных предприятий, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа ввело своим постановлением правительство России.

В тексте документа говорится, что перечень предприятий установит министерство промышленности и торговли. Список ведомство направит в Минобороны и военные комиссариаты. Отсрочку сотрудники организаций ОПК получат от призывных комиссий на основе списков от работодателей.

Получить ответы на вопросы о частичной мобилизации россияне могут при помощи чат-бота на платформе «Объясняем.рф». Программа выведет все рекомендации, если ответы на подобные вопросы уже были. Если же информация не поступала, администрация платформы направит сообщение в Минобороны России и добавит в чат-бот, который доступен в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджерах Telegram и Viber.

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