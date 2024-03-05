Армия 05 марта 2024, 16:25 Опытный образец транспортника Ил-212 создадут к концу 2026 года Шойгу: опытный образец Ил-212 могут создать к концу 2026 года РИА «Новости»

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Опытный образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-212 с реактивными двигателями планируют создать к концу 2026 года. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

Новый самолет будут отличать повышенные дальность полета и грузоподъемность, а также простота заправки и обслуживания.

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«Кроме этого, он сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт», — рассказал министр.

По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация уже приступила к разработке технического проекта воздушного судна.

Ил-212 создадут на замену в ВС России парка Ан-26 и Ан-72. Самолет оснастят турбореактивными двигателями ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С. Также в воздушном судне переработают шасси и крыло, установят новую топливную и гидросистему.