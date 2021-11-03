Опытно-конструкторские работы по первому российскому боевому вертолетному дрону «Термит» скоро завершатся

Начальник специального конструкторского бюро НПП «Стрела» Борис Трунов рассказал RT об особенностях первого российского боевого вертолетного дрона «Термит». Опытно-конструкторские работы по беспилотнику идут к завершению.

«В части выполнения практической стрельбы неуправляемыми и корректируемыми авиационными ракетами наш беспилотный летательный аппарат вертолётного типа является первым и единственным изделием в своем классе в России. В настоящее время это экспериментальный образец, предназначенный для отработки правильности принятых технических решений по установке, размещению на БПЛА авиационных средств поражения, но в 2021 году мы планируем уже завершить [опытно-конструкторские работы]. Поставка первых образцов в войска намечена на 2022 год», — рассказал Трунов.

Дрон оснащен прицельной станцией, системой управления вооружением, и ракетами с лазерной головкой наведения калибра 80 миллиметров. Сопровождение и захват цели «Термит» проводит в автоматическом режиме.