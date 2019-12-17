Опубликованы первые кадры полевого испытания «Деривации» зимой

«Деривация» оснащена 57-миллиметровой пушкой высокой баллистики и повышенной точности стрельбы, которая может управлять огнем с помощью автоматизированной системы, регулирующейся дистанционно. Соответственно модуль 2С38 необитаем.

Боевая машина создана специалистами ЦНИИ «Буревестник». «Деривация» весит около 23 тонны, что обеспечивает ей не только плавучесть, но и возможность стрельбы с воды.

Боекомплект «Деривации» включает выстрелы с многофункциональным снарядом с дистанционным взрывателем и с управляемым артиллерийским снарядом, а также штатные, от автоматической зенитной пушки. 2С38 может поражать в ближней зоне всевозможные воздушные цели, включая беспилотники, способна уничтожить легкобронированные наземные и надводные цели и живую силу.

«Деривация» всепогодна и всесуточна, работает в условиях оптического и радиоэлектронного противодействия, а также воздействия непреднамеренных помех.