Опубликованы кадры из секретного канала СССР под Балаклавой

Опубликованы кадры секретного канала, который во времена СССР использовали черноморские подводники под Балаклавой. Их представил сайт телеканала «Звезда».

Этот тоннель расположен рядом с Севастополем, в Советском Союзе он был секретным, его строили специально для черноморских подводников.

Объект залегает на глубине 216 метров, в длину достигает 800 метров, глубина восемь метров. Тоннель строили восемь лет. Канал имеет вход и выход с двух сторон, то есть он сквозной. За время строительства из горы вывезли почти 120 тысяч тонн породы.

Канал использовали для ремонта подводных лодок и погрузки на них ракет с ядерными боеголовками, которые тоже хранились под землей. Подводные лодки «Малютки» проходили свободно. А 613-й проект приходилось притапливать, причем еще срезали рамку. Только так подводная лодка заходила для постановки в сухой док.

Подлодки проектов «Малютка» и «Щука» считались основой Черноморского подводного флота во время Великой Отечественной войны. Поисковые экспедиции до сих пор находят их фрагменты. Им на смену пришел 613-й — самый массовый проект. Однако наиболее бесшумные подлодки разработали в 1970-х годах. Задачу разработать самые акустически незаметные дизель-электрические подводные лодки получило проектное бюро, ныне известное как «Рубин».