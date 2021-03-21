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    21 марта 2021, 11:07

    Опубликованы кадры из секретного канала СССР под Балаклавой

    Алена Макаренко

    Опубликованы кадры секретного канала, который во времена СССР использовали черноморские подводники под Балаклавой. Их представил сайт телеканала «Звезда».

    Этот тоннель расположен рядом с Севастополем, в Советском Союзе он был секретным, его строили специально для черноморских подводников.

    Объект залегает на глубине 216 метров, в длину достигает 800 метров, глубина восемь метров. Тоннель строили восемь лет. Канал имеет вход и выход с двух сторон, то есть он сквозной. За время строительства из горы вывезли почти 120 тысяч тонн породы.

    Канал использовали для ремонта подводных лодок и погрузки на них ракет с ядерными боеголовками, которые тоже хранились под землей. Подводные лодки «Малютки» проходили свободно. А 613-й проект приходилось притапливать, причем еще срезали рамку. Только так подводная лодка заходила для постановки в сухой док.

    Подлодки проектов «Малютка» и «Щука» считались основой Черноморского подводного флота во время Великой Отечественной войны. Поисковые экспедиции до сих пор находят их фрагменты. Им на смену пришел 613-й — самый массовый проект. Однако наиболее бесшумные подлодки разработали в 1970-х годах. Задачу разработать самые акустически незаметные дизель-электрические подводные лодки получило проектное бюро, ныне известное как «Рубин».