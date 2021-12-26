Опубликованы кадры дозаправки бомбардировщика Ту-95МС в воздухе

Кадры воздушной дозаправки бомбардировщика Ту-95МС показали в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда». Это один из наиболее сложных полетных элементов.

В процессе Ту-95МС и самолет-заправщик Ил-78М сблизились в небе на расстояние всего 10-15 метров. В момент дозаправки у командира Ил главная задача — удерживать одну и ту же скорость.

При этом командиру Ту-95 нужно сначала подлететь к заправщику, в момент сближения сбросить скорость, занять свое место в строю на несколько метров ниже Ил и попасть штангой в конус. При этом надо учитывать много параметров. Среди них — траектория возможного отклонения рукава.

В марте этого года два российских истребителя-перехватчика МиГ-31 впервые пролетели над Северным полюсом, совершив дозаправку в воздухе. Полет прошел в рамках арктической экспедиции «Умка-21».