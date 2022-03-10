Министерство обороны РФ, как и обещало, обнародовало новые документы о работе секретных биолабораторий США на территории Украины. Представленные документы подтверждают передачу биоматериалов Германии и Австралии, сообщил Telegram-канал «Говорит Москва».

Российские военные в ходе проведения спецоперации на Украине получили от сотрудников биолабораторий США документы об их деятельности и исследованиях.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в биолабораториях США на Украине в 2022 году планировали исследования патогенов летучих мышей, птиц и рептилий с последующим изучением, могут ли они переносить африканскую чуму свиней и сибирскую язву.

Украина также готовилась к проведению биологических атак с помощью пернатых.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил РИА ФАН, что биологическое оружие, разработкой которого занимались в лабораториях США на Украине, могли сначала испытать на самих украинцах. Но лаборатории неслучайно работали вблизи границ РФ, по мнению Милонова. Парламентарий предположил, что США хотели сделать Украину источником чумы, чтобы зараза перешла в Россию.