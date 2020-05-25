Опубликовано видео российско-сирийских учений по защите порта Тартус

«Все цели спланированного учения достигнуты, ВМС САР и ВМФ России по охране и обороне пункта морского базирования Тартус готовы», — приводит РИА «Новости» слова начальника пункта базирования Тартус Вячеслава Родионова.

Согласно легенде учения, четыре водолаза-диверсанта пытались установить взрывчатку на дне в районе порта. На место предполагаемого минирования прибыл российский катер «Раптор». Российские и сирийские военные уничтожили половину диверсионной группы. Оставшиеся в живых вражеские водолазы попытались скрыться. На помощь «Раптору» пришел катер «Кинель». Диверсантов задержали и доставили на берег, где с ними уже разбиралась военная полиция.

В учениях принял участие новейший минный тральщик ВМС РФ «Иван Антонов». Экипаж корабля обнаружил под водой несколько плавающих мин и уничтожил их. Сирийские тральщик и ракетные катера вместе с российскими кораблями приняли участие в отработке действий по защите Тарту.