Опубликовано видео пуска баллистической ракеты «Искандер» под Астраханью
В Астраханской области прошли учения, во время которых баллистическая ракета комплекса «Искандер» успешно поразила цель. Мероприятие проводилось в рамках заключительного этапа освоения этого ракетного комплекса, сообщили РИА «Новости» в Минобороны.
В учениях были задействованы свыше 1200 военнослужащих и около 300 единиц техники. Пуск ракеты производило соединение из Курской области, куда на вооружение поступили «Искандеры».
Учения проходили на астраханском полигоне Капустин Яр. Ракету выпустили по пункту управления условного противника, который находился на расстоянии около 60 километров.
В это время группы боевого охранения блокировали условного противника и подавляли его огневые точки, что позволило колонне пусковых установок прорваться на стартовые позиции.