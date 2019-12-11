Опубликовано видео первого запуска «Калибров» с борта «Адмирала Эссена»

В Черном море состоялись стрельбы крылатых ракет «Калибр». Их осуществил экипаж фрегата «Адмирал Эссен». Это стало первым применением такого оружия кораблями проекта «Буревестник».

Видео пуска, осуществленного с «Адмирала Эссена», опубликовал сайт телеканала «Звезда».

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Для отслеживания траектории полета «Калибра» в воздух подняли сверхзвуковые истребители. Беспилотники контролировали попадание.

Крылатой ракете удалось достичь цели за 137 секунд. Она располагалась на берегу и была удалена на расстояние в 250 километров.

«Адмирал Эссен», заметили в пресс-службе Черноморского флота», вышел в море в рамках отработки обязательного курса подготовки экипажа. В него входит выполнение задач по предназначению одиночным кораблем.