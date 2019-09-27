Опубликовано видео первого запуска сверхзвуковой ракеты «Оникс»

Стрельбу из комплексов «Кинжал» с противолодочного корабля показали на видео Подробнее

Тихоокеанский флот осуществил пуск с помощью берегового комплекса «Бастион». Личный состав и техника прибыли на место учений на большом десантном корабле. Военные выполнили залп с необорудованных позиций. Полет «Оникса» прошел в штатном режиме.

Мишенью стало судно, которое находилось в акватории Чукотского моря. Расстояние до цели составило более 200 километров. Десять боевых кораблей и самолетов морской авиации обеспечили безопасность стрельбы.

Свехзвуковая ракета «Оникс» — универсальная противокорабельная крылатая ракета. Она разработана для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями «в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия».