  • Опубликовано видео первого запуска сверхзвуковой ракеты «Оникс»

    27 сентября 2019, 08:59

    Наза Салех Захи

    Российские военные на Чукотке провели пробный запуск свехзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс». Испытания оказались успешными. Телеканал «Звезда» опубликовал видео этого момента.

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    Тихоокеанский флот осуществил пуск с помощью берегового комплекса «Бастион». Личный состав и техника прибыли на место учений на большом десантном корабле. Военные выполнили залп с необорудованных позиций. Полет «Оникса» прошел в штатном режиме.

    Мишенью стало судно, которое находилось в акватории Чукотского моря. Расстояние до цели составило более 200 километров. Десять боевых кораблей и самолетов морской авиации обеспечили безопасность стрельбы.

    Свехзвуковая ракета «Оникс» — универсальная противокорабельная крылатая ракета. Она разработана для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями «в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия».