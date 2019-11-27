Опубликовано видео патрулирования вертолетов ВКС РФ в Сирии

Военная полиция РФ заняла бывшую американскую базу в Сирии Подробнее

Летчик-штурман вертолета Ми-8 Артем Соловьев рассказал телеканалу, что патрулирование проводится каждый день. В нем принимают участие два или три боевых вертолета. Винтокрылые машины летят со скоростью 200 километров в час на предельно малой высоте - это требование безопасности.

Все меры предосторожности в данной ситуации просто необходимы, так как эта территория совсем недавно перешла под контроль правительственной армии Сирии. С вертолетов российские военные следят за безопасностью гуманитарных конвоев и важных объектов инфраструктуры. Вертолеты ВКС РФ перебросили на север Сирии три недели назад.