Опубликовано видео испытаний подлодки «Князь Владимир»

На кадрах видно, как подлодка выглядит внутри. На камеру сняли и запуск ракеты «Булава» из акватории Белого моря. Сначала подлодку испытали в надводном положении. Подводные испытания, в том числе и запуск торпед, провели в конце прошлого года.

С 12 июня «Князь Владимир» числится в составе Военно-морского флота России. Как ранее рассказал «360» военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, этот крейсер — серьезное оружие стратегического класса.

Строительство такого корабля говорит о том, что Россия последовательно модернизирует и обновляет свою стратегическую триаду, в том числе и морские ядерные силы. Вооружен «Князь Владимир» 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» с разделяющейся боеголовкой.