Армия 02 декабря 2022, 18:49 «Они не русские». Военнослужащий высказался о сбежавших из страны Русский солдат заявил, что Бог судья тем, кто сбежал из страны РИА «Новости»

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Российский военнослужащий раскритиковал сбежавших из России знаменитостей. Как он сказал, «Жириновского на них нет», «Жириновский бы Галкина в армию отправил». Об этом рассказало издание Ura.ru, поделившись кадрами в своем Telegram-канале.

«Настоящие никогда не уходят — они остаются с народом. Владимира Вольфовича на них не хватает — он четко говорил. Плохо, что он тогда этого придурка Галкина в армию не отослал. Это не русские люди — это сволочи», — сказал военнослужащий действующей армии.

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Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что под предлогом «защиты свободы, демократии и прав человека» Соединенные Штаты сначала устроили кровавый геноцид в Ливии, а теперь повторяют это на Украине.

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В тот же день глава украинского МИД Олег Николенко обратился к представительствам ведомства в разных странах по поводу того, что украинские дипломаты получили пакеты с глазами животных. Он обратился к иностранным правительствам с просьбой усилить безопасность диппредставительств страны.