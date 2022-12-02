02 декабря 2022, 18:49
«Они не русские». Военнослужащий высказался о сбежавших из страны
Русский солдат заявил, что Бог судья тем, кто сбежал из страны
Российский военнослужащий раскритиковал сбежавших из России знаменитостей. Как он сказал, «Жириновского на них нет», «Жириновский бы Галкина в армию отправил». Об этом рассказало издание Ura.ru, поделившись кадрами в своем Telegram-канале.
«Настоящие никогда не уходят — они остаются с народом. Владимира Вольфовича на них не хватает — он четко говорил. Плохо, что он тогда этого придурка Галкина в армию не отослал. Это не русские люди — это сволочи», — сказал военнослужащий действующей армии.
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Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что под предлогом «защиты свободы, демократии и прав человека» Соединенные Штаты сначала устроили кровавый геноцид в Ливии, а теперь повторяют это на Украине.
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В тот же день глава украинского МИД Олег Николенко обратился к представительствам ведомства в разных странах по поводу того, что украинские дипломаты получили пакеты с глазами животных. Он обратился к иностранным правительствам с просьбой усилить безопасность диппредставительств страны.
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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