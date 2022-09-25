Россиянам, чьи права нарушили при частичной мобилизации, помогут в ОНФ | 360°

Армия 25 сентября 2022, 21:33 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам, чьи права нарушили при частичной мобилизации, помогут в ОНФ ОНФ откроет центры содействия россиянам, чьи права нарушили при частичной мобилизации РИА «Новости»

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Общероссийский народный фронт (ОНФ) во всех регионах страны организовал центры содействия тем, чьи права нарушили при частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале.

«Региональные отделения Народного фронта по всей стране будут защищать права граждан, ошибочно призванных на службу по частичной мобилизации, а также проконтролируют, как организованы сбор и отправка мобилизованных», — говорится в заявлении ОНФ.

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Обращения граждан принимают в региональных отделениях и в социальных сетях на страницах организации. В ОНФ отметили, что при проведении частичной мобилизации недопустимы хаотичные действия. На передовую должны отправлять тех, кого следует по закону, а не всех подряд ради исполнения плана. Также быт и снабжение мобилизованных должны быть организованы должным образом, заявили в ОНФ.

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«Народный фронт вместе с военкорами, средствами массовой информации, гражданским обществом будет такие вопиющие ситуации выявлять и пресекать», — подчеркнул руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

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