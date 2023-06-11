Армия 11 июня 2023, 18:48 Около ста российских военных вернулись с подконтрольной Украине территории Минобороны России сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена

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Порядка 94 российских военнослужащих возвратились в результате переговоров из украинского плена. Их доставят в медучреждения для лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в плену российским бойцам грозила смертельная опасность.

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«С подконтрольной киевскому режиму территории возвратились 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — отметили в министерстве.

В Минобороны обратили внимание, что солдаты вернулись домой благодаря успешно проведенным переговорам с украинской стороной.

Бойцов передадут в руки медиков в госпиталях военного ведомства. Вернувшиеся солдаты нуждаются в лечении, реабилитации и психологической помощи.

Ранее боевики ВСУ призвали соратников сдаться в плен. Они записали видеообращении, в котором обвинили украинских командиров в плохом отношении.