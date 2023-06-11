11 июня 2023, 18:48
Около ста российских военных вернулись с подконтрольной Украине территории
Минобороны России сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена
Порядка 94 российских военнослужащих возвратились в результате переговоров из украинского плена. Их доставят в медучреждения для лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве уточнили, что в плену российским бойцам грозила смертельная опасность.
Реклама
«С подконтрольной киевскому режиму территории возвратились 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — отметили в министерстве.
В Минобороны обратили внимание, что солдаты вернулись домой благодаря успешно проведенным переговорам с украинской стороной.
Бойцов передадут в руки медиков в госпиталях военного ведомства. Вернувшиеся солдаты нуждаются в лечении, реабилитации и психологической помощи.
Ранее боевики ВСУ призвали соратников сдаться в плен. Они записали видеообращении, в котором обвинили украинских командиров в плохом отношении.
Минобороны РФ
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама