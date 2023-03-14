Армия 14 марта 2023, 09:19 Около 600 человек захотели вступить в добробат в Херсонской области Около 600 заявлений в добровольческий батальон приняли в Херсонской области РИА «Новости»

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Примерно 600 человек в Херсонской области оставили заявки на вступление в добровольческий батальон имени Героя Советского Союза Василия Маргелова. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

«Мы вышли на завершающую стадию юридического оформления. На вступление уже поступило около 600 заявок. Основной костяк добровольческого батальона сформировали кадровые военнослужащие, которое знают и умеют, как защищать и воевать», — сказал он.

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Сальдо уточнил, что формирование будет защищать коммуникации и важные объекты в рамках законопроекта о территориальной обороне.

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«Однако при этом бойцов вооружим таким образом, чтобы они при необходимости сумели подержать военных на определенных направлениях. Мужчины хотят защитить свое право жить так, как они хотят, свободу выбора и само право на свободу», — добавил глава региона.

По словам Сальдо, примерная численность батальона составит около полутора тысяч человек.