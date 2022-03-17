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    17 марта 2022, 07:14

    Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу в Ростовской области

    Дарья Смирнова

    Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу России в Ростовской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссыокой на Минобороны РФ.

    Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу в Ростовской области

    «В настоящее время на границу Российской Федерации в Ростовской области прибыли 13 автобусов, в которых находятся около 300 мариупольцев», — сказали в ведомстве.

    Там отметили, что три автобуса уже пересекли границу, остальные еще проходят пункт пропуска.

    Отмечается, что среди беженцев много женщин с детьми. Безопасность при сопровождении автобусов обеспечили подразделения военной полиции Вооруженных сил России.

    Минобороны 16 марта сообщило о подрыве театра в Мариуполе, который устроили боевики националистического батальона «Азов»*. Выбравшиеся из города люди предполагали, что в здании могли быть мирные жители. Их удерживали в качестве заложников.

    *«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.