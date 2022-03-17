Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу в Ростовской области

Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу России в Ростовской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссыокой на Минобороны РФ.

«В настоящее время на границу Российской Федерации в Ростовской области прибыли 13 автобусов, в которых находятся около 300 мариупольцев», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что три автобуса уже пересекли границу, остальные еще проходят пункт пропуска.

Отмечается, что среди беженцев много женщин с детьми. Безопасность при сопровождении автобусов обеспечили подразделения военной полиции Вооруженных сил России.

Минобороны 16 марта сообщило о подрыве театра в Мариуполе, который устроили боевики националистического батальона «Азов»*. Выбравшиеся из города люди предполагали, что в здании могли быть мирные жители. Их удерживали в качестве заложников.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.