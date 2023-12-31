Армия 31 декабря 2023, 03:55 Около 20 тысяч военных защитят российское небо в новогодние праздники Минобороны: около 20 тысяч военных будут обеспечивать ПВО-ПРО в праздники РИА «Новости»

Читать 360tv в

Примерно 20 тысяч военных обеспечат противовоздушную оборону России в праздничные дни. Об этом сообщили на сайте Минобороны РФ.

«Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил», — сказано в сообщении.

Реклама

В оборонном ведомстве отметили, что в ночь Нового года на дежурстве будут свыше 1800 военных 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил РФ.

Ранее военный повар Александр рассказал, какие угощения приготовят для бойцов за праздничным столом. По его словам, на ужин солдатам подадут жаркое из картофеля и индейки. Каждый военнослужащий в зоне СВО получит подарочный набор от Министерства обороны России. В него положат кофе, чай, плавленный сыр, сгущенное молоко, сладости и колбасы.