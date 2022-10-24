Океанолог Мухаметов развеял миф о применении боевых дельфинов | 360°

Армия 24 октября 2022, 06:59 Океанолог Мухаметов развеял миф о применении боевых дельфинов Океанолог МГУ Мухаметов сообщил, что боевые дельфины могут охранять Севастопольскую бухту Unsplash

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Военные могут использовать боевых дельфинов, но не для подрыва кораблей, а для защиты Севастопольской бухты от подводных диверсантов. Об этом РИА «Новости» рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

«Боевые дельфины действительно занимаются противодиверсионной работой, в том числе они могут охранять вход в Севастопольскую бухту», — сказал он.

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Для этого подходят только крупные дельфины, так называемые черноморские афалины. Они лучше поддаются дрессировке, весят около 300 килограмм и вырастают до 3,5 метра в длину.

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Подготовка этих морских млекопитающих к противодиверсионной работе началась в 60-х годах в СССР и США. После распада Советского Союза подразделение, которое занималось дельфинами, перешло в руки Украины и было запущено. Когда Крым вернулся в состав России, работы возобновили.

Сергей Мухаметов развеял миф об использовании дельфинов в подрывной работе. Он привел два аргумента. Во-первых, на подготовку дельфина уходит около двух лет, использовать боеприпас намного быстрее. Во-вторых, на дельфина можно установить только 10 килограмм взрывчатки, а боевая часть торпеды весит в 40 раз больше.