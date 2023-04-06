Армия 06 апреля 2023, 15:12 Офицер раскрыл, чем ВСУ компенсировали нехватку солдат на Купянском направлении Офицер Марочко: ВСУ компенсировали нехватку солдат на Купянском направлении орудиями

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Вооруженные силы Украины на Купянском направлении сократили численность войск, но увеличили количество дальнобойных орудий. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал об этом ТАСС.

«На Купянском направлении наблюдается небольшое уменьшение численности украинских боевиков на передовых позициях», — сказал он.

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Офицер объяснил это тем, что из-за регулярных обстрелов украинским войскам трудно получать боекомплекты и перебрасывать резервы. Нехватку бойцов на передовой ВСУ попытались компенсировать за счет расстановки дополнительных дальнобойных средств на второй и третьей линиях обороны.

Ситуация с обстрелами ЛНР стабилизировалась, заявил ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Однако ВСУ сменили тактику — стали использовать РСЗО HIMARS для хаотичных ударов по мирным жителям, а не по военным объектам.

Ранее аналитик Барри Хэнтон предупредил, что Запад прекратит поставлять Украине оружие, если она не добьется успехов на поле боя. RT сообщил, что он призвал ВСУ устроить серию контрнаступлений.