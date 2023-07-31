Армия 31 июля 2023, 11:28 Офицер НАТО назвал эффективное российское оружие, уничтожающее бронетехнику ВСУ Офицер НАТО Атламазоглу: вертолет Ка-52 «Аллигатор» стал эффективным оружием РФ против ВСУ РИА «Новости»

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Модифицированная версия боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» показала эффективность в уничтожении бронетехники Вооруженных сил Украины. На это указал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.

По словам бывшего военнослужащего, российские войска умело и ожесточенно сопротивляются контрнаступлению ВСУ на земле. Кроме того, Вооруженные силы РФ используют авиацию для ударов по подразделениям противника, сообщил Атламазоглу.

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Отставной офицер НАТО сослался на данные британской разведки и описал боевой вертолет Ка-52 как одну из самых влиятельных российских систем вооружения на поле боя. Бывший военнослужащий отметил, что российские пилоты используют при атаках новую противотанковую ракету ЛМУР, или «изделие 305».

«Вертолет стал одним из самых эффективных в боевых действиях благодаря своей прочной конструкции и ударной мощи», — заключил Атламазоглу.

Ранее глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил о превосходстве российской боевой авиации над украинской. По словам американского военного чиновника, потребовались бы годы, чтобы довести возможности ВСУ в воздухе до уровня российских сил.