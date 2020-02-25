По данным издания, Дмитрий Язов ушел из жизни на 96-м году. Он был последним маршалом СССР.

Михаил Моисеев рассказал, что был в одном строю с Язовым с 1976 года. По его словам, в те времена они знали, чем занимаются, и удовлетворение от той работы было потрясающим.

«Эта работа была одна сказка», — подчеркнул генерал армии.