Одна ракета «Сармат» за 2 минуты уничтожит всю Великобританию

России хватит одной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», чтобы уничтожить всю Великобританию за две минуты. Об этом зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил телеканалу Al Jazeera.

Россия опередила НАТО в разработке стратегического вооружения на 10–15 лет, заявил депутат.

«Прозевали, проспали натовцы», — сказал Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что Россия делает все возможное, чтобы избежать применения ядерного оружия, но при необходимости сможет одним ударом стереть Соединенное Королевство с лица земли.

«Одна ракета „Сармат“ за две минуты уничтожит всю Великобританию. Это им надо? Пусть сами себе ответят. Надо ли народу Великобритании? Надо ли народу США? Я уж не говорю, народам стран Европы, которые там проживают», — заявил депутат.

Швыткин повторил, что Россия делает все, чтобы этого не произошло, но отметил, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО и приближение Североатлантического блока к российским границам может сделать шаг к ядерной катастрофе.

«Россия была, есть и будет сторонником многополярного мира», — подчеркнул парламентарий.

Первый пуск ракеты «Сармат» осуществили с космодрома Плесецк 20 апреля 2022 года. Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в беседе с «360» отметил, что ракета имеет разрушительную силу, а средств перехвата для нее не существует.